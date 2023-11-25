Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 719 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoli Sitnikow
    Жёсткое решение? Где? Бла-бла- бла, а воз и ныне там!Путин озвучил жёс...
  • Борис Виленский
    Ругать Сталина может только человек, который ненавидит свою страну и свою историю.Алиби Сталина на ...
  • Vlad Dirkin
    Насколько помню, от ЗИС-2 там только ствол... Но пиндосы в Корее и этому очень обрадовались. Насчет участия Грабина в...Пробьёт любую бро...

Путин озвучил жёсткое решение по мигрантам в России

Путин озвучил жёсткое решение по мигрантам в России

К проблеме распоясавшихся мигрантов, всё чаще нарушающих законы РФ, присоединился глава нашего государства и призвал к самым жёстким мерам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Брехня-я-я!
Ответить
3 час.
виктор климахин
ОПЯТЬ   ЧЕРНОЖОПЫМ   ШАКАЛАМ   ЛЬГОТЫ  И   ПОБЛАЖКИ    ЗА  СЧЕТ   РОССИЯН     УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ    ШАКАЛОВ
Ответить
1 час.
Anatoli Sitnikow
Жёсткое решение? Где? Бла-бла- бла, а воз и ныне там!
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх