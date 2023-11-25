К проблеме распоясавшихся мигрантов, всё чаще нарушающих законы РФ, присоединился глава нашего государства и призвал к самым жёстким мерам.
Путин озвучил жёсткое решение по мигрантам в России
Комментарии
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Александр Рожков
Брехня-я-я!
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3 час.
виктор климахин
ОПЯТЬ ЧЕРНОЖОПЫМ ШАКАЛАМ ЛЬГОТЫ И ПОБЛАЖКИ ЗА СЧЕТ РОССИЯН УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ
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1 час.
Anatoli Sitnikow
Жёсткое решение? Где? Бла-бла- бла, а воз и ныне там!
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21 мин.
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