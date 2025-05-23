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Мода и Шоу-бизнес

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Отказал Гузеевой, так и не увидел сына. Ярко сиял и быстро сгорел. Драма Никиты Михайловского из «Вам и не снилось…»

Отказал Гузеевой, так и не увидел сына. Ярко сиял и быстро сгорел. Драма Никиты Михайловского из «Вам и не снилось…»

От кинодетства до всесоюзной славы 8 апреля 1964 года в творческой семье родился мальчик, чьё имя на долгие годы станет символом искренности, романтики и юношеского обаяния советского экрана — Никита Михайловский.

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