Отказал Гузеевой, так и не увидел сына. Ярко сиял и быстро сгорел. Драма Никиты Михайловского из «Вам и не снилось…»

От кинодетства до всесоюзной славы 8 апреля 1964 года в творческой семье родился мальчик, чьё имя на долгие годы станет символом искренности, романтики и юношеского обаяния советского экрана — Никита Михайловский.
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