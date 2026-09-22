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Терапевт Лишин предупредил о влиянии кофе на давление и ЖКТ

Терапевт Лишин предупредил о влиянии кофе на давление и ЖКТ

Кофе может поддерживать работу мозга и печени, но при чрезмерном употреблении способен повышать давление и вызывать проблемы с сосудами, ЖКТ и сном, сообщил терапевт Виктор Лишин, пишет RT .

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