Украинской делегации не дали закрыть логотип RT на пресс-конференции в ЮАР

Украинской делегации во главе с главой МИД страны Андреем Сибигой отказали в просьбе закрыть микрофон с логотипом телеканала RT на пресс-конференции с представителями министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Претории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии