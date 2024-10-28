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Украинской делегации не дали закрыть логотип RT на пресс-конференции в ЮАР

Украинской делегации не дали закрыть логотип RT на пресс-конференции в ЮАР

Украинской делегации во главе с главой МИД страны Андреем Сибигой отказали в просьбе закрыть микрофон с логотипом телеканала RT на пресс-конференции с представителями министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Претории.

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