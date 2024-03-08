Какой сегодня праздник 9 марта 2024 года: самые важные события в этот день Юлия ЕрмолаеваВ этот солнечный день весны, 9 марта 2024 года, в календаре отмечаются несколько удивительных праздников: Международный день ди-джея, День рождения знаменитой куклы Барби, а также Иванов день.