В России создана система глобального мониторинга космической обстановки, — Минобороны

В России создана система глобального мониторинга космической обстановки, —сообщает Минобороны. Система объединяет средства подготовки и запуска российских космических аппаратов, управления ими, а также орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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