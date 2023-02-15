Источник сообщил о высокой эффективности применяемых в зоне СВО российских антидроновых ружей

Используемые в зоне спецоперации российские противодроновые ружья показали себя эффективным средством борьбы с украинскими беспилотниками.
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