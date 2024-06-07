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Селин ответил сбежавшему Панину на оскорбления: «Лёша, приди в себя»

Селин ответил сбежавшему Панину на оскорбления: «Лёша, приди в себя»

Заслуженный артист РФ Сергей Селин снялся в десятках сериалов, но в первую очередь он известен по роли старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», который выходил на ТВ с 1995 по 2003 гг.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
И зачем так унижаться перед этим ублюдком- Паниным?! Даже как- то неприятно читать было!
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15 час.

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