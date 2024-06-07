Селин ответил сбежавшему Панину на оскорбления: «Лёша, приди в себя»

Заслуженный артист РФ Сергей Селин снялся в десятках сериалов, но в первую очередь он известен по роли старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», который выходил на ТВ с 1995 по 2003 гг.