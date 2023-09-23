ВС России ударами уничтожили часть запасов снарядов с обедненным ураном ВСУ

В период с 17 по 23 сентября Вооруженные Силы (ВС) РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате которых были уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном Вооруженных сил Украины (ВСУ).