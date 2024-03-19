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  • Михаил Мамонов
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    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Лапьер о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Мы болеем за него, все очень рады, когда он забивает. Пытаемся помочь ему»

Сегодня капитан «Вашингтона» забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

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