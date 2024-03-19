Лапьер о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Мы болеем за него, все очень рады, когда он забивает. Пытаемся помочь ему»

Сегодня капитан «Вашингтона» забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).