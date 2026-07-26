И вновь о такси в ДНР, такое впечатление, что им тяжело и нужно им льготы от государства наверное уже вводить) Донецкая группа новостей.
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И вновь о такси в ДНР, такое впечатление, что им тяжело и нужно им льготы от государства наверное уже вводить) Донецкая группа новостей.
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