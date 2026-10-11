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Отмена размещения Firmus Technologies стоимостью $31 млрд усилила опасения вокруг инвестиций в искусственный интеллект

Отмена размещения Firmus Technologies стоимостью $31 млрд усилила опасения вокруг инвестиций в искусственный интеллект

Firmus Technologies отменила запланированное размещение акций, которое оценивало компанию примерно в $31 млрд.

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