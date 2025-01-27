Kept: более трети работодателей столкнулись с усилением текучести кадров

Российские компании столкнулись с усилением текучести кадров. Количество увольнений растет преимущественно среди молодых начинающих специалистов, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой компании Kept.
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