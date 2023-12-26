«Подлодкам будет сложнее прятаться в открытом океане»: новое исследование о последствиях изменения климата

Как указывается в издании ASPI Strategist, вследствие изменения климата в ближайшие десятилетия звуковые волны будут распространяться на более дальние расстояния из-за более теплого и менее плотного океана, что увеличит акустическую сигнатуру подлодок.
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