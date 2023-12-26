Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Подлодкам будет сложнее прятаться в открытом океане»: новое исследование о последствиях изменения климата

«Подлодкам будет сложнее прятаться в открытом океане»: новое исследование о последствиях изменения климата

Как указывается в издании ASPI Strategist, вследствие изменения климата в ближайшие десятилетия звуковые волны будут распространяться на более дальние расстояния из-за более теплого и менее плотного океана, что увеличит акустическую сигнатуру подлодок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх