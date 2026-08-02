В Крыму отреагировали на слова Зеленского о возвращении полуострова

Глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал вздором слова украинского главы Владимира Зеленского о Крыме как о якобы украинской территории.
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