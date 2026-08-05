США в 2025 году разместили термоядерные бомбы B61-12 на авиабазе ВВС Британии ЛейкенхитМеждународная антивоенная организация GCAW1984 разместила на своем сайте подробную информацию, подтверждающую, что Великобритания действительно разместила на своей базе Лейкенхит несколько термоядерных бомб B61-12.