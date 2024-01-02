7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung напалмом жжёт по европейской толерантности. Видимо, чаша терпения переполнилась: мигранты в новогоднюю ночь дали прикурить всем, кто ранее принял их "в европейскую семью".
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