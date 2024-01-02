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7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев

7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung напалмом жжёт по европейской толерантности. Видимо, чаша терпения переполнилась: мигранты в новогоднюю ночь дали прикурить всем, кто ранее принял их "в европейскую семью".

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