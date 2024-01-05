ЦИК зарегистрировал Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты на выборах 2024 года

Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты России на предстоящих в марте выборах лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, а также вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди".
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