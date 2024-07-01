Агент Сафонов о скандале с Даку на ЧЕ: «Футболисты – не те, кто будет лезть в политику»

Известный российский агент Алексей Сафонов в интервью «ТИ-Спорт» оценил селекции «Зенита», «Краснодара», поделился ожиданиями от перестройки в ЦСКА, а также отреагировал на скандал, разразившийся на чемпионате Европы с нападающим «Рубина» и сборной Албании Мирлиндом Даку.