В Москве не побоялись унизить Штаты. Русских настолько допекли Штаты с их политиками, что они не боятся использовать "святое" для американцев как обычную тряпку.
ФЛАГ США ПРОКАТИЛИ ПО МОСКВЕ. УНИЗИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ ПОПАЛИ В СЕТЬ
Комментарии
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вп
валентина пожиленко
США после уничтожения ими Советского Союза возомнили себя «чуть ли не посланниками Господа Бога на земле», несмотря на то, что Он на них свои функции не возлагал. Освободив себя от обязательств, США наделили себя правом безнаказанно действовать «как и где угодно" И теперь самопровозглашенные "хозяева мира» считают, что зоной их интересов может стать любое государство. Вот и в Украине они спровоцировали конфликт, используя ее не только в организованной ими борьбе с неугодной и неподчиняющейся их захватническому диктату Россией, но и для проведения в Украине опасных экспериментов в области биооружия. И теперь США производят в украинских лабораториях образцы возбудителей таких болезней, как чума, сибирская язва, холера и т.п. К тому же США с целью захвата интересуют и богатые природные ресурсы Украины: железная руда, марганец, природный газ, титан, каолин, уран, а также пахотные земли, украинский лес, пшеница и кукуруза. Казалось бы, созданные человечеством правозащитные организации, в том числе и ООН, должны призвать агрессоров США и их украинских угодников к ответственности за их зловещую деятельность, но ничего не происходит. ООН давно перестала быть «парламентом мира» и стала трибуной для оправданий любых действий Запада, а посему человечеству нужно создавать новую ООН, которая была бы истинным гарантом мира на земле.
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2 час.
FY
Fesko Yury
Американский флаг они протащили! А слабо было после Крокуса таджикский так же? - А низя! Ибо: диаспоры всех причастных порешают!
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1 час.
Людмила Лиханова
Придурок. пиндосия достала уже всех. А ты что - их подстилка?
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7 сек.
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