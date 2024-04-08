ФЛАГ США ПРОКАТИЛИ ПО МОСКВЕ. УНИЗИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ ПОПАЛИ В СЕТЬ

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валентина пожиленко

США после уничтожения ими Советского Союза возомнили себя «чуть ли не посланниками Господа Бога на земле», несмотря на то, что Он на них свои функции не возлагал. Освободив себя от обязательств, США наделили себя правом безнаказанно действовать «как и где угодно" И теперь самопровозглашенные "хозяева мира» считают, что зоной их интересов может стать любое государство. Вот и в Украине они спровоцировали конфликт, используя ее не только в организованной ими борьбе с неугодной и неподчиняющейся их захватническому диктату Россией, но и для проведения в Украине опасных экспериментов в области биооружия. И теперь США производят в украинских лабораториях образцы возбудителей таких болезней, как чума, сибирская язва, холера и т.п. К тому же США с целью захвата интересуют и богатые природные ресурсы Украины: железная руда, марганец, природный газ, титан, каолин, уран, а также пахотные земли, украинский лес, пшеница и кукуруза. Казалось бы, созданные человечеством правозащитные организации, в том числе и ООН, должны призвать агрессоров США и их украинских угодников к ответственности за их зловещую деятельность, но ничего не происходит. ООН давно перестала быть «парламентом мира» и стала трибуной для оправданий любых действий Запада, а посему человечеству нужно создавать новую ООН, которая была бы истинным гарантом мира на земле.