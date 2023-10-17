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Путин за 20 лет превратил США из сверхдержавы в сборище гомосеков и извращенцев

Путин за 20 лет превратил США из сверхдержавы в сборище гомосеков и извращенцев

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Комментарии
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Александр Ткаченко
А Блинкена тоже Путин, ну того?
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1 час.
US
Uri Strukow
Я не спорю с Вами. И согласен. Но Вы не задумывались над тем, что это не Путин привлекал Чубайса и прочих, а это они вывели его на верх? А точнее те, кто до него поднял Чубайса и прочих.
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1 час.
Геннадий Исаков
Так и есть, его нашли, оценили и подняли наверх самые одиозные либерасты, чтоб он продолжал их политику. Путин человек слова и своих не бросает. Потому в России продолжится засилье либерастов и власть новых хозяев - самых богатых людей. А они появились ещё в СССР, теневые цеховики, их покровители среди партийцев, среди силовиков. Создавали почву антисоветчики, служители церкви, власовцы, выкормыши Запада.
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50 мин.

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