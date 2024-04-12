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Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине

Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине

Анонимные американские чиновники в беседе с агентством Bloomberg заявили, что у Вашингтона нет "плана Б" в вопросе оказания помощи Украине, кроме заблокированного конгрессом транша на сумму 60 миллиардов долларов.

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