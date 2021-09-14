Почему Китай до сих пор не вошел в Афганистан?

00:00 – Китай – единственная страна, которая имеет цель и ресурсы для занятия вакуума в Афганистане после ухода США 02:10 – Кто помог Талибану стремительно завоевать Афганистан? 08:40 – проиграло ли США от вывода войск и почему Байден назвал это победой? 19:50 – Является ли Талибан младшим партнером Китая: какие отношения у Китая с Талибаном в действительности? 29:00 – Начнет ли Китай скупать Афганистан после установления власти Талибов? Что препятствует китаизации Афганистана? 33:50 – К какому развитию событий в Афганистане реально готовится Китай? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники .