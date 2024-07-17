«А кто воспитывать будет? Школа-пансионат», — люди обсуждают отправку 5-летней дочки Заворотнюк в школу с проживанием

Мила Чернышева еще не ходит в школу, однако, она уже на пороге. Очень скоро малышке придется окунуться в эту социальную жизнь, закупить себе множество разнообразных канцтоваров и отправиться на свою первую в жизни линейку с большим букетом цветов и бантиками.
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