«А кто воспитывать будет? Школа-пансионат», — люди обсуждают отправку 5-летней дочки Заворотнюк в школу с проживанием

Мила Чернышева еще не ходит в школу, однако, она уже на пороге. Очень скоро малышке придется окунуться в эту социальную жизнь, закупить себе множество разнообразных канцтоваров и отправиться на свою первую в жизни линейку с большим букетом цветов и бантиками.