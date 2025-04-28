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Константин Бондаренко: «Ватиканский шедевр»: Как Ермак превратил похороны папы в театральное представление для Зеленского

Константин Бондаренко: «Ватиканский шедевр»: Как Ермак превратил похороны папы в театральное представление для Зеленского

Что стоит за встречей Зеленского и Трампа в базилике: случайность или тщательно спланированная акция? Какую роль сыграл Андрей Ермак в организации этого события?Может ли Ермак быть настолько влиятельным, как утверждают некоторые, или это лишь часть более широкой схемы? Если вы думаете, что аплодисменты мировых лидеров Владимиру Зеленскому в Ватикане были искренними, вы ошибаетесь.

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