Что стоит за встречей Зеленского и Трампа в базилике: случайность или тщательно спланированная акция? Какую роль сыграл Андрей Ермак в организации этого события?Может ли Ермак быть настолько влиятельным, как утверждают некоторые, или это лишь часть более широкой схемы? Если вы думаете, что аплодисменты мировых лидеров Владимиру Зеленскому в Ватикане были искренними, вы ошибаетесь.
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