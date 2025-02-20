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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Просто игрались и щекотались»: педагог, годами растлевавший мальчиков, начал давать показания

Преподаватель из Новой Москвы годами растлевал совсем юных мальчиков. Как удалось выяснить «LiveNews24», преступления носили серийный характер – гражданин грязно манипулировал сознанием детей, так что родители и не подозревали о его домогательствах к своим чадам, даже если находились в соседней ….

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