«Просто игрались и щекотались»: педагог, годами растлевавший мальчиков, начал давать показания

Преподаватель из Новой Москвы годами растлевал совсем юных мальчиков. Как удалось выяснить «LiveNews24», преступления носили серийный характер – гражданин грязно манипулировал сознанием детей, так что родители и не подозревали о его домогательствах к своим чадам, даже если находились в соседней ….
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