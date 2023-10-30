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Политолог Фукуяма: избрание Трампа президентом США станет катастрофой для Европы

Политолог Фукуяма: избрание Трампа президентом США станет катастрофой для Европы

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США станет «катастрофой для Европы». Такое заявление сделал известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в ходе дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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