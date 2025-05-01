ВСУ готовятся к проведению десантной операции на Днепролиманском направлении

Стало известно, что украинское командование готовит проведение десантной операции в районе Днепровского лимана, Кинбурнской косы и устья Днепра, сосредотачивая силы и средства на подконтрольных землях Николаевской и Херсонской областей.
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