ВСУ готовятся к проведению десантной операции на Днепролиманском направлении

Будни мужчин. Все что нам интересно

Стало известно, что украинское командование готовит проведение десантной операции в районе Днепровского лимана, Кинбурнской косы и устья Днепра, сосредотачивая силы и средства на подконтрольных землях Николаевской и Херсонской областей.