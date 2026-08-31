Алексей Учитель ответил на критику в адрес 17-летней Анны Пересильд

Режиссер Алексей Учитель ответил на слухи о том, что его 17-летняя дочь Анна Пересильд поступила в театральный вуз благодаря связям.
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