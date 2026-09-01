В Курской области в августе оштрафовали 702 безбилетника

Сумма штрафов за безбилетный проезд в Курской области в августе 2026 года составила 1 053 000 рублей, что в 2,3 раза больше, чем в июле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВИ Лекарства от ожир...
- ВЕ Лекарства от ожир...
- ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым