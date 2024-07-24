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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Васил Шәйхразыев эш сәфәре белән Омск өлкәсенә килде

Васил Шәйхразыев эш сәфәре белән Омск өлкәсенә килде

Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев эшлекле сәфәр белән Омск өлкәсенә килде, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.

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