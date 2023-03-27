Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»

Дискуссии вокруг диверсий международного масштаба, которые были осуществлены в сентябре прошлого года на двух газопроводах, идущих по дну Балтийского моря – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», продолжаются и выходят на новый уровень.
Дискуссии вокруг диверсий международного масштаба, которые были осуществлены в сентябре прошлого года на двух газопроводах, идущих по дну Балтийского моря – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», продолжаются и выходят на новый уровень.
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