Военное обозрение

3 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Белослюдов
    Молодец! Ой, а де украинский? Какое у него счастье, когда родную землю иностранцы топчут, а он им в угоду свой народ...Глава Минобороны ...
  • alik3456 Джексон
    А задница у польши выдержит , такую ношу тащить , да кто ей даст...Турецкая пресса: ...
  • radiofree RF
    И наступит полный пипец шляхте!!!!!Турецкая пресса: ...

Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»

Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»

Дискуссии вокруг диверсий международного масштаба, которые были осуществлены в сентябре прошлого года на двух газопроводах, идущих по дну Балтийского моря – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», продолжаются и выходят на новый уровень.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх