Инициативная группа "По зову сердца"❤️ изготовила 10-ю юбилейную маскировочную сеть! В зоне СВО маскировочные сети используют для защиты военной техники и блиндажей.
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Инициативная группа "По зову сердца"❤️ изготовила 10-ю юбилейную маскировочную сеть! В зоне СВО маскировочные сети используют для защиты военной техники и блиндажей.