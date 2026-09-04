В текущем году в Корпоративном университете «ЛокоТех» стартовало 16 новых программ - вдвое больше, чем в прошлом году

Программы созданы на основе реальных потребностей компании. В 2026 году главный акцент сделан нарасширении компетенций уже работающих сотрудников, в частности, углублённой специализации слесарей по конкретным системам и узлам локомотивов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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