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Вгудок

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В текущем году в Корпоративном университете «ЛокоТех» стартовало 16 новых программ - вдвое больше, чем в прошлом году

Программы созданы на основе реальных потребностей компании.  В 2026 году главный акцент сделан нарасширении компетенций уже работающих сотрудников, в частности, углублённой специализации слесарей по конкретным системам и узлам локомотивов.

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