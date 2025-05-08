Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Малова
    А где Ким?Встанут рядом с П...
  • Юрий Кушнарев
    что вы всё по оглоблям бьёте? Пора и по лошади,по гребцу на галерах.Неужели непонятно,что от его неумения организоват...Важнейший для СВО...
  • Зоя Келешиди
    Только СМЕРШ наведёт порядок среди предателей.Важнейший для СВО...

Украинская элита вывозит семьи из Киева за границу, опасаясь удара «Орешником» — Mash

Украинская элита вывозит семьи из Киева за границу, опасаясь удара «Орешником» — Mash

Удар «Орешником» по военному предприятию в Днепропетровске. Иллюстрация: стоп-кадр / соцсети Украинская элита в массовом порядке вывозят из Киева семьи за границу на фоне отказа властей принять предложенное Россией трехдневное перемирие и волны атак БПЛА на Москву и другие регионы РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх