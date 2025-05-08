Удар «Орешником» по военному предприятию в Днепропетровске. Иллюстрация: стоп-кадр / соцсети Украинская элита в массовом порядке вывозят из Киева семьи за границу на фоне отказа властей принять предложенное Россией трехдневное перемирие и волны атак БПЛА на Москву и другие регионы РФ.
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