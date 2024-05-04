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Аллегри о «Ювентусе»: «Я прожил в Турине 10 лет, и мне посчастливилось быть частью этого клуба с уникальной ДНК»

Завтра туринская команда встретится с «Ромой» в 35-м туре Серии А.  «Я прожил в Турине 10 лет, и мне посчастливилось быть частью этой семьи и этого клуба, у которого уникальная ДНК.

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