Записки астраханского натуралиста. О рыболовстве в 2025 году

Автор рубрики – Владимир Паньков Скоро уже придет весна – и необходимо прояснить вопрос, как в этом году будет проходить путина, которую так ждут рыбаки? Вылов воблы запрещен всем и всегда, так кого можно ловить? Тем более что недавно поднимался вопрос о запрете на вылов щуки и сома.