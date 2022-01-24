В Минздраве Татарстана рассказали, как лечиться при заболевании "омикроном"

Самостоятельная терапия при заболевании «омикроном» практически совпадает с лечением ОРВИ. Вызывать врача нужно в случае, если температура более 38°С держится дольше трех дней, рассказал главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.
Самостоятельная терапия при заболевании «омикроном» практически совпадает с лечением ОРВИ. Вызывать врача нужно в случае, если температура более 38°С держится дольше трех дней, рассказал главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.
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