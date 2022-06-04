Интернет-мошенник, причастный более чем к 30 преступлениям, экстрадирован в Приморье

Жителя Приморского края экстрадировали в Россию, осужденного еще в 2010 году за совершение более 30 эпизодов мошенничества.
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