Применено на практике: стало известно, сколько лет служат зубные импланты

Импланты, установленные у пациентов в начале 1980-х годов, до сих пор функционируют.Ученые из Университета Гетеборга в Швеции провели исследование, установившее, что зубные имплантаты могут функционировать на протяжении почти 40 лет.
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