Steak Lovers
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Steak Lovers

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Тушеная по-грузински говядина, в собственном соку. Мясо распадается прямо под вилкой

Тушеная по-грузински говядина, в собственном соку. Мясо распадается прямо под вилкой

Настоящая грузинская тушеная говядина готовится без сложных маринадов и тяжелых соусов — главный секрет заключается в длительном томлении мяса в собственном соку на ароматном топленом масле .

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