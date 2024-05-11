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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Лукоянов может перейти из «Ак Барса» в «Салават», «Трактор», «Локомотив» или «Амур» («Бизнес Online»)

35-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта.  «Остается минимальный шанс того, что Лукоянов все же останется в «Ак Барсе».

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