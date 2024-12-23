Предновогоднее настроение российским инвесторам обеспечено

Ну что ж, друзья, стартующая сегодня рабочая неделя фактически станет последней в этом уходящем 2024 году, а потому давайте я уже с сегодняшнего дня начну плавно поздравлять всех нас с наступающим Новым годом, постепенно погружая в эту праздничную новогоднюю атмосферу!Тем более, с настроением у российских инвесторов сейчас точно должно быть всё в полном порядке! ЦБ в пятницу действительно удивил, оставив ключевую ставку на уровне 21%, и я думаю, вы в полной мере смогли ощутить и прочувствовать, как быстро способна разжиматься пружина, которая так долго сжималась, когда для этого наступило подходящее время.