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Орловские новости

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В Орле обломки БПЛА повредили детский сад и квартиры в четырех домах

В Орле обломки БПЛА повредили детский сад и квартиры в четырех домах

Минувшей ночью над Орловской областью уничтожили три вражеских БпЛА. Обломки одного из них упали на территории Заводского района и повредили остекление в квартирах четырех многоквартирных домов, а также в здании детского сада № 98.

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