В Индии обнаружена большая мягкотелая черепаха, считавшаяся вымершей

Исследователи и специалисты по охране природы из Великобритании, Германии и Индии узнали у местных жителей индийского штата Керала о том, что в реке Пайясвини по-прежнему обитают большие мягкотелые черепахи Кантора: много лет ученым не удавалось встретить их в Индии.