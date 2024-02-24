В Индии обнаружена большая мягкотелая черепаха, считавшаяся вымершей

Исследователи и специалисты по охране природы из Великобритании, Германии и Индии узнали у местных жителей индийского штата Керала о том, что в реке Пайясвини по-прежнему обитают большие мягкотелые черепахи Кантора: много лет ученым не удавалось встретить их в Индии.
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