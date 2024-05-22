Восстановление водоснабжения в Евпатории запланировано на 22 мая

В Евпатории, столице Республики Крым, продолжаются проблемы с водоснабжением. По словам председателя Совета Министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, вода была отключена четыре дня назад в связи с работами по замене аварийного участка магистрального водопровода.