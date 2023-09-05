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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 сентября 2023 года

Энергия дня шестого сентября две тысячи двадцать третьего года = 804 = Ваша истинная природа — это Любовь; вы ничего не сможете сделать с этим = Ваше физическое сердце есть материальное отображение сердца сакрального = В Жизни человека ничего не будет меняться, пока он не начнёт расти духовно = Внутри вас — целый Космос, и он необъятен.

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Комментарии
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Antanas
БОГ живет в сердце человека.👍👍👍👍👍.
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10 час.
Ирина Карамышева
ПРЕКРАСНАЯ ФРАЗА,ПОНРАВИЛАСЬ ОЧЕНЬ...   &quot;В Жизни человека ничего не будет меняться, пока он не начнёт расти духовно&quot; БЛАГОДАРЮ!
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10 час.

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