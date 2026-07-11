Автозавод «Москвич» снизил цену электрокроссовера «Москвич 3е» 2026 года

Автозавод «Москвич» объявил цену на электрокроссовер «Москвич 3е» модельного года 2026. Базовая стоимость составит 3,5 миллиона рублей, что на 516 тысяч рублей ниже цены версии 2023 года и на 669 тысяч рублей меньше автомобиля 2024 года выпуска.
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