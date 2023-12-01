Раскрыта главная причина нанесения россиянками увечий мужчинам

Попытка защититься от агрессии – главная причина нанесения жительницами России увечий мужчинам. К этому выводу пришли исследователи, проанализировавшие статистику уголовных дел по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
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