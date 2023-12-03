Обезьянья лапка: цена украинских желаний

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, которая в 2022 году приехала в Донбасс, чтобы поговорить с людьми по другую сторону линии фронта, оставшись в Донбассе, пишет о том, какой ценой «незалежной» Украине даётся исполнение того, чего она якобы желает.